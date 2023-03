https://fr.sputniknews.africa/20230318/une-elue-us-dissipe-le-principal-mythe-de-loccident-sur-poutine-selon-the-independent-1058236706.html

Une élue US dissipe le principal mythe de l'Occident sur Poutine, selon The Independent

Que nenni! Vladimir Poutine n’envisage pas d’envahir l’Europe et le fait que les États-Unis s’impliquent dans le conflit en Ukraine est ridicule. Tel est... 18.03.2023, Sputnik Afrique

Les affirmations selon lesquelles la Russie aurait l’intention d’envahir l’Europe sont des "mensonges", a déclaré Marjorie Taylor Greene, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, dont les paroles ont été relayées par le journal britannique The Independent.Guerre par procurationSelon Mme Greene, les États-Unis dépensent et sont partie prenante d’un conflit qui ne les regarde pas.La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis février 2022. Pour le Président russe, l’objectif de cette opération est de dénazifier l’Ukraine et de protéger les habitants du Donbass "qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans".Les États-Unis et les pays occidentaux ont commencé à accorder une aide militaire à l’Ukraine bien avant le début de l’opération russe.

