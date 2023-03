https://fr.sputniknews.africa/20230318/neuvieme-anniversaire-du-rattachement-de-la-crimee-transformations-et-reussites-1058231513.html

Neuvième anniversaire du rattachement de la Crimée: transformations et réussites

Le traité de réunification de la Crimée à la Russie a été signé il y a exactement 9 ans, après que les habitants de la péninsule avaient voté pour le... 18.03.2023, Sputnik Afrique

crimée

sébastopol

russie

référendum

rattachement

ukraine

La Crimée a été rattachée à la Russie le 18 mars 2014 après un référendum régional qui s’est tenu le 16 mars de la même année. Au total, 96,77% des électeurs en Crimée et 95,6% à Sébastopol se sont prononcés pour le rattachement.Les habitants de la région d’origine russophone ont ainsi protesté contre les nouvelles autorités ukrainiennes russophobes arrivées au pouvoir après un coup d’État. Ce changement illégal de Président et de gouvernement ukrainiens a eu lieu après trois mois de manifestations pro-européennes, appelées Euromaïdan.Tous les ans, la péninsule organise des festivités pour célébrer ces événements historiques. Dans le cadre du programme festif de 2023, un drapeau russe a été déployé au sommet de la montagne d’Aq Qaya, peut-on voir dans une vidéo publiée par les autorités criméennes.Résultats du développementEn neuf ans, de nombreux secteurs ont été modernisés en Crimée. Parmi les plus grandes infrastructures de transport, construites à partir de zéro, figurent le pont de Crimée, avec ses 18 km de long, reliant la péninsule à la partie continentale de la Russie, et l’aéroport international de Simferopol, capitale de la région, tout comme l’autoroute Tauride.Le domaine social a été largement amélioré. Plus de 100 écoles maternelles et huit établissements scolaires ont été créés, ainsi que plusieurs centres médicaux polyvalents, a noté la diplomatie russe.L’une des principales réussites est aussi la fin des blocus énergétiques et hydriques des Criméens, mis en place par les nationalistes ukrainiens.Par le passé, la Crimée achetait l’essentiel de son électricité à l’Ukraine. Les livraisons ont été interrompues après la destruction d’un pylône dans la région de Kherson en 2015. Un pont énergétique a été posé sur le fond du détroit de Kertch et a été inclus dans le système énergétique de la Russie. En 2022, trois sous centrales électriques ont été lancées dans la partie sud de la région.La même année, les militaires russes ont mis un terme au blocus hydrique après avoir fait exploser le barrage qui entravait l’alimentation en eau.Au total, plus de 276 milliards de roubles ont été investis dans le développement de la région, plus de 89.000 emplois ont été créés et plus de 5.700 infrastructures ont été construites, a précisé l’instance russe.

