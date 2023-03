https://fr.sputniknews.africa/20230318/les-banques-us-ont-emprunte-un-montant-record-a-la-fed-en-une-semaine-1058233376.html

Les banques US ont emprunté un montant record à la Fed en une semaine

Après l’effondrement de la banque SVB, les institutions financières des États-Unis ont demandé une somme record en une semaine à la Réserve fédérale. Cette... 18.03.2023, Sputnik Afrique

Près de 190 banques des États-Unis risquent d’être fermées tout comme la Silicon Valley Bank (SVB), la Silvergate Bank et la Signature Bank, relate le Wall Street Journal. Le montant total des actifs de ces établissements serait supérieur à 330 milliards de dollards, soit plus que le montant total de l’aide accordée par l’Occident à l’Ukraine.Selon la Réserve fédérale, les banques du pays ont emprunté 152,85 milliards de dollars, une somme record, entre le 9 et le 15 mars.

