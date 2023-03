https://fr.sputniknews.africa/20230318/le-burundi-touche-par-une-epidemie-de-poliovirus-1058235620.html

Le Burundi touché par une épidémie de poliovirus

Le Burundi touché par une épidémie de poliovirus

Huit cas de poliovirus ont été détectés au Burundi. Trois enfants sont touchés. Les autorités du pays ont déclaré l’urgence nationale de santé publique. Très... 18.03.2023, Sputnik Afrique

Pour la première fois en 30 ans, le Burundi a confirmé la présence de 8 cas de poliovirus, selon le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Des cas ont été confirmés chez un enfant de quatre ans du district d’Isalé, dans l’ouest du Burundi, qui n’avait pas été vacciné contre la poliomyélite, ainsi que chez deux autres enfants qui ont été en contact avec ce garçon.De plus, cinq échantillons provenant de la surveillance environnementale des eaux usées ont confirmé la présence du poliovirus circulant de type 2.Campagne de vaccinationDans les prochaines semaines, le pays prévoit de mettre en œuvre une campagne de vaccination contre la polio, afin de protéger tous les enfants éligibles, de 0 à 7 ans, contre le virus.Le poliovirus circulant de type 2 est la forme de poliomyélite la plus répandue en Afrique et les épidémies de ce type de poliovirus sont les plus fréquentes dans la région.La poliomyélite est l’une des causes de paralysie flasque aiguë qui se manifeste par l’apparition aiguë d’une faiblesse ou d’une paralysie avec réduction du tonus musculaire chez les enfants. Il existe de nombreuses causes infectieuses et non infectieuses de paralysie flasque aiguë.

