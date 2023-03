https://fr.sputniknews.africa/20230318/kamel-feki-nomme-ministre-de-linterieur-de-la-tunisie-1058230170.html

Kamel Feki nommé ministre de l'Intérieur de la Tunisie

Le nouveau ministre de l'Intérieur Kamel Feki, diplômé en droit, ancien cadre au ministère des Finances, occupait le poste de préfet de Tunis depuis fin 2021. 18.03.2023, Sputnik Afrique

Le préfet de Tunis Kamel Feki a été nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de l'influent Taoufik Charfedddine, a annoncé la présidence de la République.Le Président Kais Saied a émis deux décrets, le premier mettant fin aux fonctions de M. Charfeddine et un deuxième nommant Kamel Feki à la tête de l'Intérieur, a indiqué la présidence dans un communiqué dans la nuit du 17 au 18 mars.En poste depuis octobre 2021, M. Charfeddine, 54 ans, a annoncé à la presse qu'il avait demandé à M. Saied de mettre fin à ses fonctions.L'épouse de M. Charfeddine et mère de leurs trois enfants est décédée en juin 2022 à la suite d'un incendie causé par une fuite de gaz dans leur résidence. "Le temps est venu pour que je me consacre à cette responsabilité qu'elle m'a laissée", a ajouté M. Charfeddine.Le nouveau ministre de l'Intérieur Kamel Feki, diplômé en droit, ancien cadre au ministère des Finances, occupait le poste de préfet de Tunis depuis fin 2021.

