https://fr.sputniknews.africa/20230318/en-pleine-inflation-dans-lue-des-concombres-russes-bon-marche-sont-apparus-en-pologne--1058232536.html

En pleine inflation dans l’UE, des concombres russes bon marché sont apparus en Pologne

En pleine inflation dans l’UE, des concombres russes bon marché sont apparus en Pologne

Alors que les prix des produits alimentaires augmentent dans l’Union européenne, en Pologne, pays qui milite auprès de l'UE pour davantage de sanctions contre... 18.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-18T12:28+0100

2023-03-18T12:28+0100

2023-03-18T12:41+0100

europe

pologne

inflation

légumes

marché

russie

sanctions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/12/1058232377_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_40f463fec4494cb3c0681fb6a37b0972.jpg

Depuis le déclenchement par la Russie de son opération militaire en Ukraine, les autorités polonaises ont à plusieurs reprises appelé l'Union européenne à renforcer encore les sanctions contre Moscou. L'inflation a déjà entraîné une augmentation significative du coût de nombreuses denrées alimentaires en Europe. Selon le journal polonais Super-Express, des concombres en provenance de Russie ont été remarqués au marché de gros du village de Bronisze, à la périphérie de Varsovie.En termes de prix, ces légumes coûtent 14 zlotys le kilogramme (plus de 3 dollars américains), tandis que les concombres polonais coûtent 22 zlotys (environ 5 dollars). D’après le journal allemand Berliner Zeitungdes, des tomates russes sont également vendues sur le marché.Les marchandises disposent de tous les documents, tests et certificats requis, assure auprès du journal polonais Super-Express Robert Nerlo, qui commercialise ces produits.Le commerçant se plaint d’ailleurs de la campagne "injustifiée et sans fondement" qu’il subit, vu le nombre croissant d’inspections de son entreprise au cours de ces trois derniers mois.Au cours de l’année dernière, l’Union européenne a imposé plusieurs sanctions à l’encontre de la Russie suite au déclenchement de son opération spéciale en Ukraine en février 2022. Il s’agit notamment de sanctions ciblées dans les secteurs financier et énergétique. En même temps, l'importation de produits agroalimentaires de Russie vers les marchés européens n'est pas soumise à des restrictions.

europe

pologne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, pologne, inflation, légumes, marché, russie, sanctions