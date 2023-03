https://fr.sputniknews.africa/20230317/zimbabwe-17-eleves-blesses-dans-leffondrement-dune-classe-1058224153.html

Zimbabwe: 17 élèves blessés dans l'effondrement d'une classe

Une salle de classe s'est effondrée jeudi au Zimbabwe, faisant au moins 17 blessés parmi les élèves, ont annoncé les autorités, qui ont attribué l'accident aux... 17.03.2023, Sputnik Afrique

L'école primaire de Kwekwe, une ville à environ 200 km au sud-ouest de la capitale Harare, est située près de deux mines d'or. La direction de l'école s'était plainte dans le passé d'activités minières illégales sous l'établissement.Une fille "grièvement blessée" a été hospitalisée, a indiqué une responsable locale, Judith Tobaiwa. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un trou béant au milieu du sol dans la classe, par lequel ont disparu bureaux, chaises et cartables.Dix-sept élèves de 10 à 11 ans ont été blessés, selon Mme Tobaiwa."Ils dynamitent encore et toute l'école est en train de trembler", a-t-elle ajouté lors d'un échange téléphonique depuis le lieu de l'accident.Le ministre des Affaires provinciales Larry Mavima a indiqué que les autorités avaient ordonné la fermeture de l'école et tentaient de trouver une alternative pour les élèves."Nous sommes très choqués par cet accident et déçus que les mineurs n'aient pas pris les mesures requises pour sécuriser la zone", a-t-il ajouté, précisant qu'une enquête devra déterminer les responsabilités.Le sous-sol du Zimbabwe, pays enclavé d'Afrique australe, recèle de vastes réserves d'or. Le secteur a attiré des centaines de milliers de mineurs informels qui opèrent souvent de manière illégale.En 2020, un rapport du centre de réflexion International Crisis Group (ICG), estimait que 1,5 million de personnes s'étaient tournées vers les mines artisanales en raison des difficultés économiques.Les accidents sont relativement fréquents dans les mines désaffectées, en particulier lorsque le sous-sol est inondé par les eaux de pluie.

