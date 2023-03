https://fr.sputniknews.africa/20230317/le-concept-de-civilisation-propose-par-la-chine-ne-coincide-pas-avec-le-concept-occidental-1058226157.html

"Le concept de civilisation proposé par la Chine ne coïncide pas avec le concept occidental"

"Le concept de civilisation proposé par la Chine ne coïncide pas avec le concept occidental"

Le Président chinois a présenté mercredi 15 mars son "Initiative de civilisation mondiale" prônant le respect de la diversité des civilisations de notre... 17.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-17T15:49+0100

2023-03-17T15:49+0100

2023-03-17T15:50+0100

opinion

chine

occident

xi jinping

civilisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/10/1056198899_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_258cf0bbad116d4144d6b211940ce4f0.jpg

Mercredi 15 mars, le Président chinois Xi Jinping a pris la parole lors d’une réunion du dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois et d’autres partis politiques venus de divers pays du monde et a proposé son "Initiative de civilisation mondiale".Le dirigeant chinois a expliqué que le sens de cette initiative consistait dans la nécessité de respecter la diversité et l’égalité des civilisations mondiales.Il a signalé que la tolérance, la coexistence, les échanges et l’apprentissage mutuel entre les diverses civilisations étaient irremplaçables pour faire progresser la modernisation de l’humanité, ainsi que pour l’épanouissement de la civilisation mondiale, car l’avenir de tous les pays est aujourd’hui étroitement lié.Selon Wang Yiwei, directeur de l’Institut des relations internationales au sein de l’Université Renmin de Chine, ce document fait suite à plusieurs autres initiatives formulées dans le cadre de l’idée de Communauté de destin pour l’humanité, concept d’un ordre mondial dans lequel doivent régner la paix durable et la sécurité globale."Le concept de Communauté de destin pour l’humanité repose sur cinq pivots: la politique, la sécurité, l’économie, la culture et l’écologie. La Chine avance régulièrement des initiatives liées à ces notions", explique l’expert à Sputnik.La notion de civilisation à l’occidentale et à la chinoiseCette nouvelle Initiative du Président chinois fait ressortir, selon lui, la différence d’interprétation de la notion de civilisation en Occident et en Chine.Il relève que l’Occident persiste à affirmer que sa civilisation est unique."Bref, dans la conscience des pays occidentaux le mot de ‘civilisations’ n’existe qu’au singulier."Et de rappeler qu’après la Seconde Guerre mondiale les pays occidentaux ont introduit des termes nouveaux, comme "pays en développement" et "pays les moins développés".Promouvoir les valeurs universelles"La Chine a toujours affirmé que le monde est égal et varié."M.Wang a précisé que l’initiative de Xi Jinping propose de renforcer la coopération internationale et les échanges culturels, ainsi que les liens dans le domaine humanitaire.Il a rappelé que selon le dirigeant chinois la tolérance et le respect d’autrui étaient l’unique condition de la compréhension mutuelle entre les peuples.

chine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, chine, occident, xi jinping, civilisation