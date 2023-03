https://fr.sputniknews.africa/20230316/un-avion-mig-29-et-9-drones-abattus-le-bilan-quotidien-de-la-defense-russe-1058214229.html

Un avion MiG-29 et 9 drones abattus: le bilan quotidien de la Défense russe

Durant ces dernières 24 heures, l'Ukraine a perdu, entre autres, un avion, neuf drones et des lance-roquettes multiples, selon le bilan quotidien de la Défense... 16.03.2023, Sputnik Afrique

Un avion MiG-29 ukrainien, un système de missiles S-300 et un Osa-AKM et un radar de reconnaissance d'artillerie léger américain AN/TPQ-50 ont été détruits durant les dernières 24 heures lors de l'opération militaire spéciale menée par Moscou. Les systèmes antiaériens ont également intercepté huit projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan et un missile antiradar HARM. Kiev a aussi perdu neuf drones, a énuméré jeudi dans son bilan quotidien le ministère russe de la Défense.Obusiers et lance-roquettesEt de préciser les pertes de l'Ukraine sur les différents axes:

