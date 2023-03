https://fr.sputniknews.africa/20230316/la-police-egyptienne-retrouve-la-medaille-volee-de-salah-1058215473.html

La police égyptienne retrouve la médaille volée de Salah

La police égyptienne retrouve la médaille volée de Salah

Début mars, Mohamed Salah avait été victime d'un cambriolage dans sa demeure en Égypte. Dérobée, sa médaille d'argent de la CAN lui a finalement été rendue. 16.03.2023, Sputnik Afrique

La police égyptienne a annoncé avoir retrouvé une médaille d'argent qui avait été dérobée au domicile de l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur constate que la police a pu identifier les deux voleurs, dont un ancien agent de sécurité du complexe résidentiel.Outre la médaille d'argent, la police a saisi d'autres biens subtilisés, dont plusieurs chaussures de sport et des télévisions. Sur la photo, publiée par la police sur Facebook, on voit une médaille d'argent de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). La sélection égyptienne a perdu les finales des Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2021 face au Cameroun et au Sénégal respectivement.

