La Côte d'Ivoire établit un record de production d'or

La Côte d'Ivoire, qui cherche à diversifier ses revenus, a enregistré une hausse de 14% de sa production d’or en 2022. 16.03.2023, Sputnik Afrique

Pas que du cacao: à l'issue de 2022, la Côte d'Ivoire a produit environ 48 tonnes d’or, soit une hausse de plus de 14% en glissement annuel. Il s'agit en effet d'un nouveau record pour le pays. La production d'or en Côte d'Ivoire augmente régulièrement depuis plusieurs années et devrait atteindre 50 tonnes cette année, et 55 tonnes en 2024, lorsqu'une nouvelle mine d'Endeavour commencera à fonctionner. Cela permettra au pays de devenir l'un des plus grands producteurs de métal jaune de la région, avec le Burkina Faso et le Mali. La Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le premier fournisseur mondial de cacao, cherche à développer son secteur minier, longtemps négligé, afin de diversifier ses revenus. La production ivoirienne d’or est portée par trois compagnies basées au Canada et en Australie. L’australien Perseus Mining a produit 347.986 onces (environ 10 tonnes) sur ses deux mines Yaouré et Sissingué, contre 313.000 onces (environ 9 tonnes) pour le Canadien Endeavour à Ity, alors que Barrick, également basée au Canada, a produit 201.000 onces (5,7 tonnes) à Tongon, selon les calculs de l'agence Ecofin.

