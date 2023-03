https://fr.sputniknews.africa/20230316/face-a-une-secheresse-historique-les-agriculteurs-kenyans-appeles-a-modifier-leurs-pratiques-1058213761.html

Face à une sécheresse historique, les agriculteurs kenyans appelés à modifier leurs pratiques

Les autorités kenyanes recommandent aux agriculteurs de miser sur les cultures résistantes à la sécheresse. Les pluies attendues seront faibles... 16.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-16T15:12+0100

Le Département météorologique du Kenya a conseillé aux habitants du pays de planter des cultures résistantes à la sécheresse. Il explique que les précipitations prévues à travers le pays en proie à une forte sécheresse seront limitées.129.000 personnes risquent de mourir de faimLa Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, avec des crises de plus en plus fréquentes et intenses.Cinq saisons des pluies ont été avortées consécutivement et ont jusqu'ici provoqué la mort de millions de têtes de bétail, la destruction de récoltes, et poussé des millions de personnes à quitter leurs régions pour trouver de l'eau et de la nourriture ailleurs.Quelque 129.000 personnes ont atteint le niveau maximal d'insécurité alimentaire dans la région, alertait début mars l'Organisation mondiale de la santé.

