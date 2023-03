https://fr.sputniknews.africa/20230315/une-eurodeputee-evoque-des-fosses-communes-de-migrants-dans-les-forets-polonaises-1058197975.html

Une eurodéputée évoque des fosses communes de migrants dans les forêts polonaises

Les propos de l’eurodéputée polonaise Janina Ochojska sur près de 300 corps de migrants ensevelis dans un charnier près de la frontière biélorusse ont provoqué... 15.03.2023, Sputnik Afrique

Un nouveau rebondissement sur l’histoire des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.Cette fois elle refait surface suite aux déclarations de la députée européenne Janina Ochojska sur des charniers.Le 10 mars, elle a commenté sur les ondes de la radio TOK FM les données du groupe Granica, selon lequel 37 migrants au total avaient perdu la vie des côtés polonais et biélorusse de la frontière.Environ 300 victimes, selon l’eurodéputéeElle a estimé à environ 300 le nombre de personnes portées disparues à la frontière polonaise. Selon elle, les corps auraient pu être déplacés par des forestiers et enterrés dans une fosse commune.Mme Ochojska a ajouté qu'"il y a beaucoup plus de victimes à la frontière (polono-biélorusse - ndlr). Elles sont soit dans une fosse commune, car je ne serais pas surprise si, au moment où l'accès à la frontière a été fermé, les corps étaient simplement ramassés pour qu'il n'y ait pas de telles preuves. À l’heure actuelle, près de 300 personnes seraient portées disparues."Les propos auront une réponseCes propos ont soulevé une vague de critiques. Elle a été aussitôt accusée de s’être alignée sur les positions de Moscou et de Minsk.Michal Gzowski, porte-parole des Forêts domaniales, a annoncé qu'une notification serait soumise au bureau du procureur concernant les mots scandaleux de Janina Ochojska. Ces derniers ne resteront pas, selon lui, sans réponse.Konrad Sikora, adjoint au maire de la localité frontalière de Michalow, a affirmé que 38 corps seulement avaient été découverts à la frontière."Ce type d'information ne devrait pas être rendu public s'il n'est pas confirmé à 100%, car ce sont des choses très sérieuses", a commenté le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski.

