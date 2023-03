Top 10 des pays comptant le plus de sous-marins

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie vont s'associer pour développer une nouvelle génération de sous-marins nucléaires, SSN-AUKUS. En plus, Canberra achètera plusieurs submersibles nucléaires US. Retrouvez dans cette infographie de Sputnik le top 10 des pays comptant le plus de sous-marins, toutes classes confondues.