L’Égypte lance un nouveau satellite avec l’aide de la Chine

La Chine a envoyé en orbite un deuxième satellite Horus pour le compte du Caire. Il doit permettre à l'Égypte d'améliorer grandement son rendement agricole 15.03.2023, Sputnik Afrique

L'Égypte a lancé lundi son satellite d’observation de la Terre Horus 2 depuis la Chine, a annoncé le PDG de l'Agence spatiale égyptienne, Shérif Sedky.L’engin a été mis en orbite à l'aide du porte-fusée chinois Longue Marche-2C, a détaillé la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).Il s'agit du deuxième satellite d'observation de la Terre de la série Horus dont se charge CASC pour le compte de l'Égypte. Le premier (Horus-1) avait été lancé le 24 février, également grâce àune fusée Longue Marche-2C. Horus-1,avec la navette spatiale du même nom, formera une constellation de satellites.Ces fusées ont été élaborées par CASC en coopération avec l'Agence spatiale égyptienne. Ces satellites sont conçus pour reconnaître l’environnement alentour afin de maximiser l’utilisation des ressources naturelles et d’atteindre les objectifs de développement durable pour 2030.Améliorer l'utilisation des ressources Selon Shérif Sedky, , le satellite Horus-2 aidera à répondre aux exigences de la vision 2030 du Caire en matière de développement durable. Il identifiera les meilleures récoltes produites dans différents domaines, améliorera l'emploi des ressources naturelles par l'Égypte, ce qui stimulera les exportations. En conséquence, les terres agricoles seront mieux utilisées, conduisant à l'autosuffisance alimentaire et à une moindre demande de devises fortes. Le haut responsable a en outre noté que l'Égypte avait atteint l'un de ses principaux objectifs dans la localisation de l'industrie et de la technologie des satellites grâce à ce partenariat avec la Chine.Le pays des pharaons a été le premier État arabe à lancer un satellite de télécommunications dans l’espace, en 1998.

