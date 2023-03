https://fr.sputniknews.africa/20230315/le-deuxieme-plus-grand-habitat-de-crocodiles-dafrique-completement-asseche--1058199879.html

Le deuxième plus grand habitat de crocodiles d’Afrique complètement asséché

Le deuxième plus grand habitat de crocodiles d’Afrique complètement asséché

Des carcasses de crocodiles jonchent désormais le sol craquelé du lac Kamnarok, au Kenya, qui comptait 10.000 sauriens avant de s’assécher. 15.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-15T14:43+0100

2023-03-15T14:43+0100

2023-03-15T16:09+0100

kenya

écologie

crocodiles

afrique

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104350/61/1043506194_0:68:1921:1148_1920x0_80_0_0_da3e54d77712309c1df34ee2ae76a7c1.jpg

Il n’y a pratiquement plus d’eau dans le lac Kamnarok, dans la Vallée du Rift au Kenya. Cette retenue d’eau abritait autrefois jusqu’à 10.000 crocodiles, ce qui en faisait la deuxième réserve africaine de ce genre. En raison d'un manque de pluie exceptionnel, son fond au sol craquelé n'est plus recouvert que par des carcasses de ces grands reptiles, relate NTV Kenya. La Corne de l'Afrique en proie à la sécheresse La Corne de l'Afrique souffre de précipitations insuffisantes depuis fin 2020.Au Kenya, la sécheresse, conséquence du changement climatique, a plongé dans la faim au moins 4 millions de personnes sur une population de plus de 50 millions d'habitants. Sa faune sauvage exceptionnelle est aussi durement touchée.

kenya

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kenya, écologie, crocodiles, afrique, afrique subsaharienne