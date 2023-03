https://fr.sputniknews.africa/20230315/il-tente-de-faire-un-selfie-avec-un-elephant-en-tanzanie-et-finit-aux-urgences-1058197476.html

Il tente de faire un selfie avec un éléphant en Tanzanie et finit aux urgences

En Tanzanie, un homme a été hospitalisé dans un état critique. Avant de se retrouver aux urgences, il a posé pour un selfie avec un éléphant. Celui-ci l’aurait... 15.03.2023, Sputnik Afrique

Un Tanzanien s'est retrouvé à l'hôpital dans un état critique après avoir rencontré un éléphant. Le pachyderme mangeait des récoltes dans un village de la région de Manyara. L’imprudent s'est approché pour se prendre en photo avec lui.L'animal n'aurait pas aimé cela et l’a attaqué, relate le média Net Afrique. Selon les autorités citées par le site ZNBC, l'éléphant faisait partie d'un troupeau qui s'était échappé d'une zone de conservation dans la région nord de Manyara.Il va mieux"L'homme a été admis à l'hôpital du district de Kiteto et suit un traitement... Il y a une certaine amélioration", a déclaré un commissaire de police régionale.Les difficultés entre l'Homme et la faune sont courantes en Tanzanie, où les périodes sèches conduisent souvent les animaux à s'aventurer dans les fermes pour se nourrir.

