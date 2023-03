https://fr.sputniknews.africa/20230315/helicoptere-radars-et-depots-de-munitions-voici-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1058201038.html

Hélicoptère, radars et dépôts de munitions: voici ce que l’Ukraine a perdu en 24h

La Défense russe a présenté son bilan quotidien des pertes essuyées par l'armée ukrainienne. Kiev a entre autres perdu en 24 heures un hélicoptère et plusieurs... 15.03.2023, Sputnik Afrique

En ces dernières 24 heures, l'aviation russe a abattu un hélicoptère ukrainien Mi-8 et détruit trois radars de systèmes sol-air S-300. La défense antiaérienne a intercepté 15 obus de lance-roquettes multiples HIMARS, Ouragan et Olkha ainsi que sept drones.Sur l’axe de Koupiansk, un blindé, trois pickups, deux véhicules, un obusier D-20, un canon automoteur Gvozdika ainsi qu'un obusier automoteur polonais Krab ont été détruits.Sur l’axe de Krasny Liman, l'Ukraine a perdu en 24 heures deux blindés, quatre pickups, un obusier D-20, deux canons automoteurs Akatsiya et Gvozdika et un obusier américain M777.Un "Paladin" de moinsSur l'axe de Donetsk, un char, trois blindés et quatre véhicules, mais aussi un canon automoteur Akatsiya, un obusier D-20, deux lance-roquettes multiples Grad et Ouragan, un obusier M777 et un canon automoteur américain M109 "Paladin", mais aussi trois dépôts de munitions ont été détruits.Sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié, Kiev a perdu trois blindés, quatre pickups, un canon automoteur Akatsiya et un groupe de reconnaissance et de sabotage.Sur l'axe de Kherson, six véhicules et un obusier D-20 ont été touchés.

