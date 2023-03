https://fr.sputniknews.africa/20230314/les-etats-unis-annoncent-avoir-perdu-un-appareil-radioactif-1058183114.html

Les États-Unis annoncent avoir perdu un appareil radioactif

Les États-Unis annoncent avoir perdu un appareil radioactif

Le département texan de la Santé a annoncé la disparition d’une grosse caméra industrielle contenant une matière radioactive. Les autorités, qui se veulent... 14.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-14T11:00+0100

2023-03-14T11:00+0100

2023-03-14T10:39+0100

texas

radioactivité

houston

états-unis

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103517/13/1035171345_0:78:960:618_1920x0_80_0_0_d96b43d7f7ccefa362820fa087c3fd39.gif

Un appareil photo industriel radioactif a disparu le 9 mars à Houston, a annoncé le 11 mars le département texan de la Santé du Texas (DSHS).La caméra, qui pèse environ 24 kilogrammes, appartient à la compagnie Statewide Maintenance, précise le DSHS.De tels appareils sont utilisés dans l'industrie de la construction pour prendre des images radiographiques car ils peuvent détecter des fissures et des défauts qui ne sont pas visibles à l'œil nu.Le coût d'un tel appareil photo étant estimé entre 15.000 et 20.000 dollars américains, une récompense a été annoncée par Statewide Maintenance pour son retour.Danger potentielLes responsables disent que le risque d'exposition radioactive est très faible. Selon eux, la matière radioactive est scellée à l'intérieur d'une capsule, qui est à sa tour scellée à l'intérieur de la caméra avec un blindage de protection et d'autres dispositifs de sécurité.

texas

houston

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

texas, radioactivité, houston, états-unis, international