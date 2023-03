https://fr.sputniknews.africa/20230314/le-vent-devoile-le-secret-dun-ministre-polonais-il-se-balade-avec-une-arme-de-poing--photo-1058186272.html

Le vent dévoile le secret d’un ministre polonais: il se balade avec une arme de poing – photo

Le ministre Zbigniew Ziobro a été aperçu avec une arme à feu à la ceinture. Une vue choquante de prime abord. "Je tire au pas de tir le week-end. Je ne pouvais... 14.03.2023, Sputnik Afrique

Un spectacle inhabituel a surpris les participants à une conférence de presse du ministre de la Justice et du procureur général polonais Zbigniew Ziobro, lundi 13 mars, à la mine de charbon de Bełchatow.Après le point-presse, alors que M.Ziobro déposait des fleurs devant la plaque commémorant les victimes d’accidents miniers, une rafale de vent a ouvert les rabats de son veston et a révélé une arme passée à la ceinture de son pantalon, rapporte le média polonais Polityka.C’est un authentique pistolet Glock, un modèle populaire d’armes de poing fabriquées en Autriche. Il est également utilisé dans le tir sportif.Des menaces de mortSelon le journal, le ministre a un permis d'armes à feu, a suivi une formation de tir et a pleinement le droit de porter une arme au quotidien. La raison de ces mesures de précaution est le fait que lui, en tant que procureur, et ses proches sont régulièrement menacés de mort par des criminels.Il y a quelques années Zbigniew Ziobro a reçu des lettres contenant une poudre inconnue. Il y avait aussi un colis adressé directement au ministre et une série de lettres le menaçant de mort, lui et sa famille."Je recommande le tir, ça détend"Lui-même a livré une explication très simple."Je tire au pas de tir le week-end. C'est pourquoi quand je rentrais à Varsovie après le week-end - où je garde mes armes tous les jours - je l’avais avec moi. Pour la conférence de presse à Bełchatow, je me suis arrêté en route vers la capitale. Selon le règlement, je ne pouvais pas le laisser dans la voiture."

