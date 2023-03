https://fr.sputniknews.africa/20230314/la-reconduction-de-laccord-cerealier-est-un-geste-de-bonne-volonte-de-moscou-1058186600.html

La reconduction de l'accord céréalier est un geste de bonne volonté de Moscou

La reconduction de l'accord céréalier est un geste de bonne volonté de Moscou

La reconduction de l'accord céréalier pour 60 jours est un geste de bonne volonté de la part de la Russie, car sa seconde partie, qui concerne la Russie, n'a pas été respectée jusqu'ici, a déclaré ce mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Or, selon lui, un accord "ne peut pas se tenir sur une seule jambe". Le responsable a également exprimé l'espoir que la partie de l'accord concernant les exportations russes serait respectée.Il s'agit en l'occurence de la levée de toutes les sanctions, directes et indirectes, ayant trait à la livraison des produits agricoles russes sur les marchés internationaux.Un accord à problèmesL'accord en question, signé en juillet 2022 par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Onu, implique l'exportation de céréales ukrainiennes, de produits agricoles et d'engrais russes depuis trois ports de la mer Noire. Il expirait le 18 novembre, avec une prolongation de 120 jours en l'absence d'objections des parties. L'accord fait partie intégrante d'un accord global, qui prévoit, entre autres, le déblocage des exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais. Moscou a plus d'une fois pointé le non-respect de cette condition, malgré les assurances de l'Onu. La Russie impute à l'Occident de profiter de la plupart des exportations au lieu de les expédier vers les pays nécessiteux.

