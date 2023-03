https://fr.sputniknews.africa/20230314/avion-radars-de-contrebatterie-canons-antichars-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1058191979.html

Avion, radars de contrebatterie, canons antichars: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

Avion, radars de contrebatterie, canons antichars: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

La Défense a tiré le bilan des pertes que les troupes russes avaient infligé aux forces de Kiev en ces 24 dernières heures. Beaucoup d’armes, certaines de... 14.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-14T17:49+0100

2023-03-14T17:49+0100

2023-03-14T18:00+0100

donbass. opération russe

ministère russe de la défense

russie

ukraine

donbass

zaporojié

république populaire de donetsk (rpd)

république populaire de lougansk (rpl)

armes

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/16/1057671753_22:0:868:476_1920x0_80_0_0_c1bdaa5a549ece923fa77a9a92cc5cf4.jpg

En ces dernières 24h, les forces armées russes sont parvenues à mettre hors d'état de nuire 78 unités d’artilleries ukrainiennes. Un MiG-29 ukrainien a été abattu en République populaire de Donetsk.23 projectiles HIMARS, Smerch et Ouragan ont été interceptés et 17 drones ukrainiens anéantis dans nombre de régions. Qui plus est, les forces russes ont détruit des radars de contrebatterie de production américaine AN/TPQ-36 et AN/TPQ-37 et des lance-roquettes multiples ukrainiens Ouragan et Olkha. Plus de 400 militaires ukrainiens ont été neutralisés.Armes anéantiesSur l’axe de Koupiansk, les pertes de l'ennemi se comptent à un véhicule de combat d'infanterie, trois autres engins, quatre canons automoteurs Gvozdika et un canon antichar MT-12.Deux blindés, deux camionnettes, un canon automoteur Akatsiya, un obusier D-30 et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits sur l’axe de Krasny Liman.Quant à l’axe conduisant à Donetsk, les forces russes ont réussi à anéantir trois chars, deux blindés, quatre camionnettes, deux véhicules, un obusier D-20, un canon automoteur Gvozdika, un canon antichar MT-12, ainsi que deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine.Sur les axes de Donetsk-Sud et de Zaporojié, les pertes de Kiev se sont élevées à deux blindés, trois camionnettes, trois véhicules et un obusier D-20. En outre, un dépôt de munitions a été détruit.Trois blindés, trois autres véhicules, deux canons automoteurs Gvozdika et un obusier automoteur Akatsiya ont été éliminés sur l’axe de Kherson.

russie

ukraine

donbass

zaporojié

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ministère russe de la défense, russie, ukraine, donbass, zaporojié, république populaire de donetsk (rpd), république populaire de lougansk (rpl), armes, kiev