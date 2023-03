https://fr.sputniknews.africa/20230313/trois-ans-de-lutte-anti-covid-en-rca-une-gestion-excellente-selon-le-ministre-de-la-sante-du-pays-1058182149.html

Trois ans de lutte anti-Covid en RCA: une gestion excellente, selon le ministre de la Santé du pays

Le 14 mars 2020, la République centrafricaine enregistrait son premier cas de Covid-19. Pour Zone de Contact, le Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé de RCA... 13.03.2023, Sputnik Afrique

Trois ans de lutte anti-Covid en RCA: une gestion excellente, selon le ministre de la Santé du pays Le 14 mars 2020, la République centrafricaine enregistrait son premier cas de Covid-19. Pour Zone de Contact, le Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé de RCA, évoque les défis, les succès et l'entraide dans la lutte contre la pandémie.

"Le bilan, on peut dire qu'il est excellent. Tout d'abord, nous n'avons pas enregistré beaucoup de décès. Nous sommes restés à environ 104 décès. C’est un taux de létalité qui est de 0,07%, tout à fait dans les limites de l'acceptable. Nous avons pu vacciner nos populations qui ont accepté la vaccination. Et on a eu un seul décès cette année", indique M.Somsé.Retrouvez également dans ce numéro:- Aurélien Agbénonci, ministre béninois des Affaires étrangères sur les relations entre Cotonou et Moscou;- Abeljelil Dhari et Éric Denécé, politologues tunisien et français sur la stratégie de diversion des États-Unis sur l’explosion des gazoducs Nord Stream.Dans notre revue d’actu, nous abordons les sujets suivants:- Le système financier américain en panique après la faillite de trois banques- Le Soudan propose de devenir un hub de produits russes en Afrique- Le Malawi fait appel à la Russie pour lutter contre le choléra- Un port égyptien reçoit une cargaison de blé recordPour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

