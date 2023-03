https://fr.sputniknews.africa/20230313/prolonger-laccord-cerealier-moscou-exprime-sa-position-et-fixe-un-delai-1058184652.html

Prolonger l’accord céréalier: Moscou exprime sa position et fixe un délai

Prolonger l’accord céréalier: Moscou exprime sa position et fixe un délai

L’accord céréalier, appelé à faciliter l’envoi de blé ukrainien et d’engrais russes aux pays pauvres, expire dans cinq jours. La Russie se dit favorable à une... 13.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-13T21:57+0100

2023-03-13T21:57+0100

2023-03-13T21:57+0100

accord céréalier d’istanbul (2022)

russie

onu

sergueï verchinine

ministère russe des affaires étrangères

position

blé

ukraine

turquie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104191/47/1041914772_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0954ac3937ec6018c4ecc4b05deda11a.jpg

Moscou accepterait une nouvelle prolongation de "l'Initiative de la mer Noire" sur les livraisons de blé, qui expire le 18 mars, mais seulement pour 60 jours, a déclaré à la presse ce 13 mars Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, après des entretiens à Genève avec des représentants de l’Onu.Selon lui, la Russie insiste sur le fait que l’accord céréalier fait partie d’une série de documents signés durant l’été 2022 et destinée également à débloquer les livraisons de produits agricoles et d’engrais russes. Or, les promesses concernant les produits russes n’ont jamais été respectées: les exportateurs agricoles russes rencontrent toujours des problèmes, alors que les exportations de produits ukrainiens se font "à un rythme régulier, apportant des bénéfices considérables à Kiev". Les entretiens de ce 13 mars l’ont confirmé, détaille le vice-ministre.Le mutisme de l’OnuL'Onu n'a pas encore réagi à la proposition de Moscou de prolonger l'accord sur les céréales de 60 jours, et non de 120, comme la fois précédente.Lors d'un point de presse, Stéphane Dujarric, représentant du secrétaire général de l’Onu, a refusé de commenter la situation.

russie

ukraine

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

accord céréalier d’istanbul (2022), russie, onu, sergueï verchinine, ministère russe des affaires étrangères, position, blé, ukraine, turquie