Madagascar: 22 migrants en route vers Mayotte morts dans un naufrage

Les recherches se poursuivent après le naufrage qui a eu lieu au large du district d'Ambanja, à la pointe nord de Madagascar. La côte la plus proche de la... 13.03.2023, Sputnik Afrique

Vingt-deux migrants à bord d'un bateau en route vers l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien, ont péri dans un naufrage le 11 mars au large des côtes de Madagascar, ont annoncé les autorités maritimes malgaches.La marine, la gendarmerie, les douanes mais aussi de simples pêcheurs ont participé aux opérations de sauvetages, selon l'APMF.Les chavirages de kwassa kwassa, petites embarcations de pêche à moteur utilisées par les passeurs, surviennent régulièrement sur la route maritime reliant les Comores, ou Madagascar, à Mayotte.De nombreux migrants africains et comoriens tentent chaque année clandestinement de rallier l'archipel dont la moitié de la population est étrangère. L'île comorienne d'Anjouan n'est située qu'à 70 km de Mayotte.Depuis 2019, l'État français a considérablement augmenté ses moyens de lutte contre cette immigration clandestine avec notamment la présence continue en mer de bateaux intercepteurs et une surveillance aérienne. En visite en décembre à Mayotte, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a exprimé sa volonté de renforcer la lutte.En 2021, 6.355 migrants et 324 passeurs ont été interpellés, et 459 embarcations détruites, selon les autorités françaises.Il n'existe pas de statistiques fiables sur les morts de ces traversées clandestines risquées. Selon un rapport d'information du Sénat français publié au début des années 2000, environ un millier de personnes y perdent la vie chaque année.

