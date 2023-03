https://fr.sputniknews.africa/20230313/leurope-aurait-commence-a-importer-plus-darmes-bien-avant-loperation-russe-en-ukraine-1058183878.html

L'Europe aurait commencé à importer plus d'armes bien avant l’opération russe en Ukraine

Les importations d'armes européennes se sont accrues bien avant le début de l'opération militaire spéciale russe, selon l'Institut international de recherche...

Les États d’Europe ont augmenté leurs importations d'armes de 47% de 2013 à 2017, soit bien avant que la Russie lance son opération spéciale en Ukraine, a annoncé ce lundi 13 mars l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).Cette tendance à la hausse s’est manifestée alors que ces flux dans le reste du monde ont diminué de 5,1%, d’après SIPRI.Cette hausse est encore plus importante pour les membres européens de l'Otan (65%), ajoute le document.D’autre part, les importations d'armes ont chuté en Afrique (-40%), dans les Amériques (-21 %), en Asie et Océanie (-7,5 %) et au Moyen-Orient (-8,8 %), ajoute l’Institut.Les exportations d’armes occidentales en hausseCes dernières années, la présence des États-Unis sur le marché mondial des armements n’a cessé de croître pour atteindre 40% en 2018-2022. Leurs exportations d’armes ont grimpé de 14% entre 2013 et 2022.Dans le même temps, la Russie, deuxième exportateur d’armes au monde, a vu ses livraisons reculer de 31%. La part de Moscou dans les exportations mondiales d'armes est passée de 22% à 16%, poursuit le rapport.De plus, les sanctions adoptées contre la Russie et la pression croissante exercée par les États-Unis et leurs alliés sur d’autres pays "pourraient aussi influer sur la popularité des armes russes à l’étranger".

