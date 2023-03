https://fr.sputniknews.africa/20230313/larmee-ukrainienne-recrute-de-plus-en-plus-de-femmes-chimistes-et-biologistes-1058181171.html

L’armée ukrainienne recrute de plus en plus de femmes chimistes et biologistes

Les forces de Kiev intensifient leurs efforts pour enrôler des femmes. Kiev s’intéresse principalement à celles qui ont étudié la chimie, la biologie, les... 13.03.2023, Sputnik Afrique

Les commissariats ukrainiens recrutent de plus en plus de femmes, principalement des diplômées en chimie et en biologie, a déclaré un ex-responsable des forces du Donbass, dans une interview accordée à Sputnik.Les nouvelles conscrites devraient être envoyées dans la zone de l’opération spéciale, précise Andreï Marotchko, lieutenant-colonel à la retraite.D’après M.Marotchko, la priorité est accordée aux femmes âgées de 22 à 45 ans. Celles qui signent un contrat servent rapidement.Lesquelles sont concernées?Ce recrutement est encadré par la loi adoptée par le parlement ukranien en octobre dernier. Elle définit la procédure volontaire d'inscription des femmes au service militaire. Les candidates doivent disposer de formations correspondant aux spécialités militaires définies par le gouvernement, être médicalement aptes au service et rentrer dans les limites d’âge.Parmi les formations prioritaires figurent la chimie, la biologie, les télécommunications et la radio, tout comme plusieurs spécialités du secteur informatique et la médecine.

