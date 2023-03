https://fr.sputniknews.africa/20230313/des-biologistes-militaires-us-sont-ils-impliques-dans-la-fuite-du-virus-ebola-en-2022-1058183491.html

Des biologistes militaires US sont-ils impliqués dans la fuite du virus Ebola en 2022?

Des biologistes militaires US sont-ils impliqués dans la fuite du virus Ebola en 2022?

La Défense russe a déclaré que le virus Ebola aurait pu se répandre à la suite d’une manipulation négligente par des biologistes militaires US. Pour un expert... 13.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-13T18:50+0100

2023-03-13T18:50+0100

2023-03-13T18:50+0100

afrique

ebola

virus

ouganda

épidémie

russie

ukraine

états-unis

essais

armes biologiques

Des biologistes militaires américains auraient pu laisser échapper le virus Ebola qui a déclenché une nouvelle flambée épidémique en Ouganda en 2022, a estimé un expert russe sur les armes biologiques, dans un entretien accordé à Sputnik.D’ailleurs, ce genre d’essais pourraient également avoir été menés en Ukraine, car "de nombreux prisonniers de guerre ukrainiens présentaient des anticorps au virus Ebola". Et ce, alors qu’il n’est pas endémique dans ce pays, a-t-il ajouté.L’expert a ainsi commenté les résultats d’une étude sur la probabilité d’une propagation artificielle de l’agent pathogène, réalisées par les autorités sanitaires d’un pays d’Afrique centrale, dont avait parlé le 10 mars la Défense russe.Selon le ministère russe, la souche du virus s’est avéré être identique à la souche Soudan de 2012, responsable d’une précédente épidémie. Il aurait pu filer entre les doigts de biologistes militaires américains, par négligence.Activités suspectes en UkraineM.Nikouline est ainsi revenu sur les révélations faites par l’armée russe sur les activités de laboratoires biologiques américains sur le territoire ukrainien. Durant l’opération militaire spéciale, la Russie ne cesse de découvrir des preuves d’expériences médicales exercées sur des soldats ukrainiens. Le 10 mars, le chef des Forces russes de défense radiologique, chimique et biologique a indiqué que Kiev continuait de collaborer avec le Pentagone sur des agents pathogènes dangereux tels que la maladie du charbon, la variole, la peste et le virus Ebola.Par ces actes, les États-Unis ont violé le code de Nuremberg, poursuit M.Nikouline. Ce document juridique, inscrit dans le droit international, entérine le besoin absolu du consentement éclairé de la personne soumise à une expérience médicale."Ils ont fait la même chose que les nazis faisaient dans les camps d’extermination. Ceux-ci menaient des expériences sur des gens qui ne disposaient pas de leur libre arbitre", a-t-il précisé.Révélations sur le CovidLa Défense russe a également retrouvé des preuves de l’implication de Washington dans le développement de la pandémie de Covid-19.Si cela est confirmé un jour, la communauté internationale pourrait préparer un procès contre Washington, poursuit le spécialiste. Parmi les demandes de réparation possibles, il suggère l’annulation des dettes des pays en développement.Plus tôt, la Défense russe avait déclaré avoir pris connaissance d’éléments démontrant l’intention de Washington de créer des composants d’armes biologiques, des essais réalisés avec le VIH auprès des forces de Kiev, ainsi que des stupéfiants et des psychotropes.

