Les Présidents algérien et ougandais signent plusieurs accords

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 12 mars à Alger, avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni, la cérémonie de signature de deux accords et cinq mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale.La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Présidence de la République.Ces accords et mémorandums d'entente concernent les domaines de l'énergie, du tourisme, de l'agriculture, de la santé animale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.Le Président Tebboune a eu, auparavant, un entretien en tête-à-tête avec son homologue ougandais, élargi, par la suite, aux membres des délégations des deux pays.Le Président Museveni est arrivé en Algérie le 11 mars dans le cadre d'une visite d'État qui durera jusqu'au 14 mars, à l'invitation du Président Tebboune.

