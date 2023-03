https://fr.sputniknews.africa/20230312/le-senat-de-france-adopte-la-reforme-des-retraites-apres-des-semaines-de-greves-1058169183.html

Le Sénat de France adopte la réforme des retraites après des semaines de grèves

Le Sénat français a adopté, le 11 mars au soir, le projet controversé de réforme des retraites, au terme d’un marathon législatif. 12.03.2023, Sputnik Afrique

La chambre haute a validé le texte par 195 voix contre 112, le jour même d’une nouvelle mobilisation des syndicats contre la réforme voulue par le gouvernement, la septième depuis le 19 janvier.Les débats devaient prendre fin le 12 mars au soir, avant de renvoyer le texte à l’Assemblée nationale pour y être examiné à nouveau.Le Sénat avait adopté, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'article 7 de ce projet de loi, qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.Pour accélérer les débats à la chambre haute, le gouvernement a déclenché, vendredi, l’article 44.3, aussi baptisé "vote bloqué", pour faire adopter le texte sur la réforme des retraites au Sénat.Cette procédure permet que le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble de la réforme, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.Le texte poursuivra son parcours législatif la semaine prochaine, et devrait faire l'objet d'un nouveau vote qui s'annonce serré jeudi prochain à l'Assemblée nationale.Ce samedi, entre 368.000 manifestants (selon le ministère de l’Intérieur) et plus d’un million (d’après la CGT) ont battu le pavé contre le projet d’Emmanuel Macron, lors de quelque 230 rassemblements organisés partout en France.Une nouvelle journée de grève et de mobilisation est prévue le 15 mars, jour de passage du projet de réforme devant la commission mixte paritaire du parlement.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

