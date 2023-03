https://fr.sputniknews.africa/20230312/la-standard-bank-sud-africaine-prevoirait-des-acquisitions-au-kenya-et-en-ethiopie-1058173873.html

La Standard Bank sud-africaine prévoirait des acquisitions au Kenya et en Éthiopie

La Standard Bank sud-africaine aurait pour plan de s’attaquer au marché de l’Afrique de l’Est. L’Éthiopie et le Kenya seraient visés, selon Bloomberg. 12.03.2023, Sputnik Afrique

La plus grande banque d'Afrique en matière de capitalisation boursière et de revenus, Standard Bank Group Ltd, prévoirait d’acquérir des actifs en Éthiopie et au Kenya d’ici 2025, dans le cadre de l’agrandissement de sa présence en Afrique de l’Est, relate le 10 mars Bloomberg.Selon M.Mweheire son établissement a pour projet de devenir l’une des trois premières banques au Kenya dans les années à venir, aux côtés d’Equity Group et de la Kenya Commercial Bank.Stanbic Holdings, détenue à 75% par Standard Bank, a annoncé un bond de 26% de son revenu net annuel en 2022 par rapport à la période précédente, avec des investissements dans des titres d'État en hausse de 41% à 83,6 milliards de shillings (647 millions de dollars), car elle a tiré parti de la hausse des taux d'intérêt.S’imposer sur le marché éthiopienPour M.Mweheire, la Standard Bank, qui dispose déjà d’un bureau de représentation en Éthiopie, cherche aussi à obtenir une licence complète dans ce pays.Cela sera possible lorsque ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique ouvrira son secteur bancaire aux investisseurs étrangers.En 2022, les médias éthiopiens ont annoncé l’approbation par le gouvernement du pays d’une nouvelle politique censée ouvrir le secteur bancaire à la concurrence étrangère. Cette loi prévoirait l’autorisation à des investisseurs étrangers d’acquérir des participations allant jusqu’à 40% du capital des banques éthiopiennes.Établie à Johannesburg, la Standard Bank est présente au total sur 18 marchés d'Afrique, dont la RDC, le Kenya, la Namibie, le Nigeria, le Mozambique, l'Ouganda et la Tanzanie. Elle prévoirait d'ajouter la banque de détail à ses activités d'entreprise en République démocratique du Congo, précise Bloomberg.

