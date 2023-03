https://fr.sputniknews.africa/20230312/elections-senatoriales-au-cameroun-le-parti-au-pouvoir-donne-favori-1058173198.html

Elections sénatoriales au Cameroun: le parti au pouvoir donné favori

Les élections sénatoriales se déroulent ce dimanche 12 mars au Cameroun. Le parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais aurait toutes les chances de... 12.03.2023, Sputnik Afrique

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) du Président Paul Biya, devrait remporter largement des élections sénatoriales au suffrage indirect en cours au Cameroun.Le scrutin a été ouvert dans les six bureaux de vote de Yaoundé, regroupés dans l'école publique de Bastos. Dans les dix régions administratives du pays, 10 partis présentent des candidats à 11.134 grands électeurs, à savoir des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. Le RDPC est le seul à avoir présenté des listes dans la totalité des dix régions et il contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. Dans le Sénat sortant, le RDPC et ses petits alliés occupent 93 sièges sur 100, les sept restant revenant au Social Democratic Front (SDF), l'un des deux principaux partis d'opposition. La seule petite inconnue réside dans la reconduction ou non du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, 88 ans.À l'Assemblée nationale, le parti de M.Biya et ses alliés disposent aussi d'une écrasante majorité de 164 députés sur 180, élus directement en février 2020.

