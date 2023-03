https://fr.sputniknews.africa/20230311/un-petrolier-qui-transporterait-du-brut-russe-arrive-en-afrique-de-louest-1058165369.html

Un pétrolier qui transporterait du brut russe arrive en Afrique de l'Ouest

Un pétrolier qui transporterait du brut russe arrive en Afrique de l'Ouest

Un pétrolier, qui a acheminé un gros stock de pétrole russe en Afrique de l’Ouest, pour la première fois en quatre ans, attend d’être déchargé au large du... 11.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-11T15:27+0100

2023-03-11T15:27+0100

2023-03-11T15:27+0100

afrique subsaharienne

ghana

russie

international

pétrolier

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104391/05/1043910514_169:0:1751:890_1920x0_80_0_0_c7989f85439dba50a7a2c121e12b8848.jpg

Pour la première fois depuis octobre 2018, un pétrolier a transporté un gros lot de pétrole russe en Afrique de l’Ouest, relate Bloomberg. Le navire MT Theseus avec 600.000 barils de brut à bord se trouve depuis le 24 février dans les eaux ghanéennes, selon l’agence de presse américaine.Le pétrolier aurait quitté le port de Novorossiïsk, sur la mer Noire, fin janvier et sa cargaison devrait être remise à la raffinerie de Tema (TOR), située à 24 km d’Accra, affirme Bloomberg.D’ailleurs, les médias ghanéens indiquent qu’il s’agit du pétrole provenant du port kazakh d’Aktaou, sur la mer Caspienne.Le navire attend l’autorisation de la National Petroleum Authority (NPA), organisme ghanéen qui réglemente, supervise et surveille l’industrie pétrolière du pays, pour décharger la cargaison, d’après l’agence.Début mars, un pétrolier avec 40.000 tonnes de diesel russe, le SCF Yenisei, est aussi arrivé à Tema en provenance du port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, toujours selon la même source. Le navire n'a pas encore été déchargé.Exportations de pétrole russesL’Agence internationale de l’énergie (IEA) avait annoncé en février que les exportations russes de pétrole et de ses dérivés avaient augmenté de 7,9 à 8,2 millions de barils par jour, à la veille de l’entrée en vigueur de l’embargo européen et du plafond des prix pour les produits pétroliers russes.L’UE avait commencé à prendre des sanctions contre les hydrocarbures durant l’été 2022, en imposant d’abord un embargo sur le charbon, puis sur le pétrole livré par voie maritime, avant de souscrire à un plafonnement général des prix de l’or noir russe. L’achat de produits pétroliers, comme l’essence, le diesel ou le mazout en provenance de Russie, a été suspendu le 5 février. Mais en dépit de toutes ces sanctions, l’UE a importé encore davantage d’hydrocarbures russes au monde en 2022, devançant la Chine, à en croire les données du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), un think-tank basé en Finlande.

afrique subsaharienne

ghana

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, russie, international, pétrolier, bloomberg