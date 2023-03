https://fr.sputniknews.africa/20230311/un-nouveau-missile-air-air-russe-dune-precision-inouie-en-ukraine-1058168596.html

Un nouveau missile air-air russe d’une précision inouïe en Ukraine

Très efficace au combat dans le cadre de l’opération militaire spéciale, le nouveau missile air-air russe R-37M est capable à presque 100% d’atteindre sa cible, a affirmé une source bien informée à Sputnik.Les R-37M ont abattu "des chasseurs Su-27 et MiG-29, des avions d'attaque Su-25, des bombardiers de première ligne Su-24M, des hélicoptères volant à basse altitude et divers drones, dont des Bayraktar. Dans le même temps, le missile s’est montré très efficace pour frapper les aéronefs qui manœuvrent avec une grande surcharge", a-t-elle ajouté.Missile R-37MLe R-37M appartient aux missiles air-air à longue portée. Il peut voler à une vitesse six fois supérieure à celle du son (Mach 6) ce qui le rend hypersonique. Il a une portée de 300 km et peut atteindre une cible volant à une altitude de 30 mètres à 25 kilomètres, selon les informations de sources ouvertes.Le missile a été conçu pour détruire chasseurs, avions d'attaque, bombardiers, avions de transport militaire, hélicoptères, drones et missiles de croisière de jour comme de nuit, sous tous les angles, et malgré l’utilisation par l’ennemi des moyens de guerre électronique.Selon l’interlocuteur de Sputnik, la version R-37M destinée aux forces aérospatiales russes est plus performante que la version RVV-BD destinée à l’exportation.

