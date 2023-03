https://fr.sputniknews.africa/20230310/les-pays-du-golfe-seraient-interesses-par-les-drones-maritimes-1058159919.html

Les pays du Golfe seraient intéressés par les drones maritimes

Le commandant des forces navales du Commandement central (CENTCOM) américain affirme que les pays du Golfe ont tous l’intention d’acheter des drones maritimes... 10.03.2023, Sputnik Afrique

Tous les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) prévoiraient d’accroître le rayon d’action de la flotte des navires sans pilote au Moyen-Orient dans une optique de lutter contre le trafic de drogue et d’armes. Le vice-amiral Brad Cooper, commandant des forces navales américaines du Commandement central (CENTCOM) des États-Unis, a fait une déclaration en ce sens en février, relate l’hebdomadaire Defense News.Selon le vice-amiral Cooper, de divers groupes criminels et terroristes tentent de plus en plus de transporter de la drogue et des armes à travers les eaux de la région. En deux mois, les États-Unis et leurs alliés ont intercepté cinq gros lots de contrebande, saisi plus de 5.000 armes, 7.000 détonateurs télécommandés pour missiles, 1,6 million d'unités de munitions, et des stupéfiants pour 60 millions de dollars, a noté le responsable.Le Conseil de coopération du Golfe comprend l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar.Une zone dangereuseEn 2022, l'US Navy avait annoncé son intention de construire une flotte de 100 drones maritimes d'ici la fin 2023, rappelle Defense News.Dans le même temps, l'armée américaine teste depuis un certain temps des drones à longue portée et à intelligence artificielle, comme le navire de surface sans pilote Voyager de Saildrone, Inc. Les États-Unis ont utilisé ce navire sans pilote lors des exercices Scarlet Dragon pour la reconnaissance des cibles au moyen de l’intelligence artificielle.

