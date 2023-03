https://fr.sputniknews.africa/20230310/kiev-derriere-le-sabotage-des-nord-stream-pour-moscou-loccident-sest-joue-un-sale-tour-1058160357.html

Kiev derrière le sabotage des Nord Stream? Pour Moscou, l’Occident s’est joué "un sale tour"

Kiev derrière le sabotage des Nord Stream? Pour Moscou, l’Occident s’est joué "un sale tour"

L’Occident se tire une balle dans le pied en admettant que Kiev pourrait être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream. Cela ne fera que questionner sur... 10.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-10T21:00+0100

2023-03-10T21:00+0100

2023-03-10T21:00+0100

russie

ukraine

occident

international

gazoduc

nord stream

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056366917_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_c05006ce2f3d1a7286b613a3dd95fc8e.jpg

Les médias occidentaux ont joué un sale tour à l’Occident en mentionnant l’implication d’un oligarque ukrainien dans les explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream en mer Baltique en septembre 2022, a déclaré ce vendredi 10 mars Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, à la chaîne de télévision russe Pervy Kanal.Selon lui, les Européens peuvent alors se dire que les malfaiteurs ukrainiens ont fait payer davantage l’Europe pour l’énergie en faisant exploser les pipelines. Or, les Nord Stream étaient la voie principale de transport de l’or bleu russe bon marché en Europe.Confrontés à la crise énergétique en Europe et à la hausse des prix du carburant, qui ne vont pas baisser dans un avenir proche, "les habitants se demanderont ‘pourquoi, s'ils nous font exploser –que ce soit un agent de Kiev payé de l'étranger, ou juste un criminel solitaire- pourquoi devons-nous envoyer des chars Leopard là-bas, pourquoi devons-nous accepter ce pays dans l'Otan?’", a poursuivi M.Lavrov.Cette tentative de cacher le vrai auteur de l’attaque ne fait qu’augmenter les doutes, à son avis.Pistes ukrainiennes dans l’affaire des Nord StreamLe New York Times avait précédemment affirmé qu’il y avait des informations de renseignement selon lesquelles un groupe pro-ukrainien était derrière le sabotage des Nord Stream. Selon les journaux, Kiev n’aurait pas forcément été au courant de cette opération. Le journal allemand Die Zeit avait pour sa part affirmé que l’acte de sabotage avait été effectué depuis un yacht affrété auprès d’une société située en Pologne, mais qui appartiendrait à deux Ukrainiens. Le parquet allemand avait plus tard précisé à Sputnik que le bateau en question provenait d’une société allemande qui était au-delà de tout soupçon.Le Kremlin sur les Nord Stream: "On a du mal à croire" au "Docteur Denfer" pro-ukrainien - 09.03.2023, Sputnik Afrique (sputniknews.africa)En février, le journaliste américain Seymour Hersh, Prix Pulitzer, avait publié son enquête sur les explosions en mer Baltique. Il affirme que des plongeurs de l’US Navy ont posé des explosifs sur les conduites de gaz pendant les exercices Baltops 2022 de l’Otan l’été dernier. L’opération s’est tenue avec le concours de spécialistes norvégiens, d’après lui. Le Président Joe Biden a pris la décision de faire exploser les gazoducs après neuf mois de discussions au sein de l’administration américaine. Le Pentagone a ensuite affirmé à Sputnik que les États-Unis n’avaient rien à voir avec les explosions des gazoducs russes.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, occident, international, gazoduc, nord stream