https://fr.sputniknews.africa/20230310/elle-decouvre-la-momie-de-son-mari-disparu-dans-un-placard-1058157553.html

Elle découvre la momie de son mari disparu dans un placard

Elle découvre la momie de son mari disparu dans un placard

Une scène digne d’un film d’horreur. Une Américaine a retrouvé dans un placard le corps momifié de son mari, selon le tabloïd américain New York Post. L’homme... 10.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-10T17:04+0100

2023-03-10T17:04+0100

2023-03-10T17:04+0100

états-unis

momie

momification

new york post

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/0b/1044418893_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_fa695db93aa4162fcbea624bcca1791e.jpg

Une habitante de l’État américain de l’Illinois a découvert dans sa maison le corps momifié de son époux, Richard Maedge, disparu huit mois plus tôt, relate le tabloïd américain New York Post.Steve Nonn, coroner du comté de Madison, a estimé le 2 mars que Richard Maedge se serait suicidé, selon la chaîne de télévision Fox 59.Une odeur nauséabondeL’épouse du disparu a fait une découverte macabre dans un placard le 11 décembre alors qu’elle recherchait les décorations de Noël. Selon le New York Post, Jennifer Maedge avait signalé la disparition de son mari à la police le 27 avril 2022 et plusieurs perquisitions menées dans la maison n'avaient rien donné.Auparavant, Mme Maedge, ses voisins et même la police auraient constaté une odeur nauséabonde provenant de la maison pendant des mois, mais auraient cru qu’il s’agissait des eaux usées.Selon Kelly Rogers, coroner adjoint en chef du comté, cité par la chaîne de télévision Fox 59, la police avait décrit la résidence comme une "maison de thésaurisation". Selon Mme Maedge, l’odeur n’aurait jamais été irrésistible.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, momie, momification, new york post