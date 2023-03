https://fr.sputniknews.africa/20230310/des-morts-dans-une-fusillade-a-hambourg-le-chancelier-scholz-denonce-un-acte-de-violence-brutal-1058146372.html

Des morts dans une fusillade à Hambourg, le chancelier Scholz dénonce un "acte de violence brutal"

La police allemande enquête vendredi sur la fusillade qui a fait plusieurs morts et blessés graves dans un centre des Témoins de Jéhovah* à Hambourg, sans que... 10.03.2023, Sputnik Afrique

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a adressé, le 10 mars, ses "pensées" aux victimes de la fusillade dans une église à Hambourg et à leurs proches, dénonçant "un acte de violence brutal".Les faits se sont déroulés "dans une église des Témoins de Jéhovah*" du nord de la ville, vers 21h00. Aucun bilan exact de l'attaque n'a été donné à ce stade par la police, la sécurisation du bâtiment étant encore en cours.Plusieurs médias, dont le quotidien "Bild", qui évoque un "bain de sang", affirment que la fusillade aurait fait sept morts et huit blessés graves.L'auteur de la fusillade de Hambourg, qui a fait plusieurs morts et blessés, le 9 mars au soir, pourrait se trouver parmi les personnes décédées, selon la police de la ville portuaire du nord de l'Allemagne.Les forces de l'ordre "ont été appelées vers 21H15 pour signaler des coups de feu tirés dans le bâtiment" de trois étages, situé dans le quartier de Gross Borstel, au nord de la deuxième plus grande ville d'Allemagne. Les forces d'intervention ont pénétré très rapidement dans l'immeuble et y ont trouvé des morts et des blessés graves.L'Office fédéral de protection civile a levé dans la nuit, peu après 03H00 locales, l'alerte officielle de danger déclenchée en cas d'attaque pour dissuader les habitants de sortir de chez eux.*Organisation extrémiste interdite en Russie.

