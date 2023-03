https://fr.sputniknews.africa/20230309/la-maison-blanche-decerne-un-prix-purement-feminin-a-une-transgenre-1058138993.html

La Maison-Blanche décerne un prix purement féminin à… une transgenre

De nombreux Américains ont été offusqués par la remise, à l’occasion de la fête du 8 mars, d’un prix spécifiquement féminin à un ancien homme. La Première Dame... 09.03.2023, Sputnik Afrique

Les Américains n’en finissent pas de recevoir de nouvelles preuves que l'administration Biden "est totalement déconnectée de la réalité biologique", comme le note par exemple le média OutKick.La raison? La récente remise, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, du prix international de la femme de courage. La Première Dame Jill Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken en ont été chargés.Selon le communiqué de presse du Département d'État, la cérémonie a rendu hommage à "11 femmes extraordinaires du monde entier qui travaillent à bâtir un avenir meilleur pour tous".Or, l’une de ces femmes est en réalité… une personne transgenre.Des internautes indignésL'Argentine Alba Rueda a été présentée comme une "femme transgenre qui a été expulsée des salles de classe, interdite de passer des examens, refusée des opportunités d'emploi, soumise à la violence et rejetée par sa famille. Mais face à ces défis, elle a travaillé pour mettre fin à la violence et à la discrimination contre la communauté LGBTQ+ en Argentine." Elle est actuellement envoyée spéciale de l'Argentine pour l'orientation sexuelle et l'identité de genre au ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte.Les commentateurs de Twitter se sont montrés sceptiques à l’idée qu'une personne née homme puisse se voir décerner un prix féminin. La gouverneure Sarah Huckabee Sanders a ainsi déclaré dans un tweet: "C'est la Journée internationale de la femme, un bon moment pour se rappeler que les démocrates ne peuvent même pas vous dire ce qu'est une femme."Une "offense"La chaîne de télévision Fox News, qui fait le même constat qu’OutKick, cite de nombreux autres commentaires condamnant ou tournant en dérision la décision du jury."Il n'y a rien de mal à remettre à des individus comme Rueda des récompenses pour leurs réalisations. Mais décerner un prix, destiné spécifiquement aux femmes, à quelqu'un qui est né de sexe masculin, est offensant", martèle pour sa part OutKick.

