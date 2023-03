Des bébés avec des amulettes en dents d’ours exhumés dans le Nord russe

https://fr.sputniknews.africa/20230309/des-bebes-avec-des-amulettes-en-dents-dours-exhumes-dans-le-nord-russe-1058142665.html

En découvrant des nécropoles qui n’avaient été mentionnées dans aucune source écrite, des archéologues russes ont trouvé des tombes de bébés et d’un jeune... 09.03.2023, Sputnik Afrique

Des chercheurs de l’Institut d’histoire de la culture matérielle de l‘Académie russe des sciences ont découvert, à Staraïa Ladoga (nord de la Russie), des dizaines de sépultures jamais mentionnées précédemment par écrit. Le plus grand nombre d’objets intéressants à étudier se trouvent dans une sépulture double de bébés et la tombe d’un enfant de 18 mois.Le cimetière en question marie des tombes païennes et chrétiennes. Si ces dernières ne comportent aucun objet, les plus anciennes en sont particulièrement riches. Cela reflète les représentations des populations du Haut Moyen âge sur l’au-delà, a expliqué Marianna Pavlova, chercheuse à l’Institut.Des grelots hors du communChacun des petits a son propre lot d’objets posés près de lui, mais ils ont tous les trois un pot d’argile, un démêloir, un grelot de fer, une rondelle de rivet pour bateaux et une amulette composée d’une dent d’ours et d’un carpe de cheval.Des amulettes de ce genre avaient déjà été retrouvées, essentiellement dans les tombes de personnes vulnérables comme des enfants, des femmes et des vieillards, et servaient de protection. Les grelots sont souvent retrouvés, mais ils sont presque toujours faits en bronze et non pas en fer, raconte la chercheuse.Une église?Elle n’exclut pas que d’autres nécropoles païennes puissent être découvertes dans cette zone, utilisée à des fins agricoles depuis 150-200 ans. Les fouilles n’ont fait que commencer. Ainsi, des fragments d’os calcinés retrouvés sur place peuvent témoigner d’une crémation. La présence de nombreuses tombes chrétiennes, en revanche, laisse supposer qu’une église se trouvait à côté.Il était important pour les chrétiens de l’époque d’être inhumés dans l’enceinte d’une église ou d’un monastère.

