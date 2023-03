"Visage sérieux et voix inspirante": une officière vietnamienne de sécurité parle de Poutine

https://fr.sputniknews.africa/20230308/visage-serieux-et-voix-inspirante-une-officiere-vietnamienne-de-securite-parle-de-poutine-1058135246.html

Familier depuis son enfance avec le secteur de la sécurité grâce au métier de son père, cette jeune Vietnamienne a choisi de marcher sur les pas de son parent. Souvent appelée la "Rose de la Garde", la commandante Dang Hong Nhung assure la sécurité des hauts responsables du Vietnam et de ceux de l’étranger visitant son pays.En cette Journée internationale des femmes, elle revient auprès de Sputnik sur les spécificités de son travail, surtout pour une femme, et sur les moments forts de sa carrière, dont la coopération avec Vladimir Poutine.Le Président russe s'étant rendu quatre fois au Vietnam, Dang Hong Nhung a eu l'honneur de travailler lors de ses pourparlers et de sa cérémonie d'accueil en 2013 et 2017.Après un événement en 2017, Poutine s'est approché des membres des services de sécurité vietnamiens, leur a souri et a serré la main de chacun d’entre eux, se souvient Dang Hong Nhung.Enthousiasme et courageParmi les moments qu’elle retient le plus de son expérience, figure entre autres la visite de l’empereur et de l’impératrice du Japon. Cette dernière ne s’est pas lassée de remercier Dang Hong Nhung et lui a donné sa bénédiction pour fonder une famille.Devant jongler entre son emploi du temps chargé, sa vie de femme et de mère, Dang Hong Nhung met en valeur la contribution de ses proches, leur compréhension et la volonté de la soutenir.Quant aux traits de caractère qu’un spécialiste de son métier doit posséder, elle pointe non seulement avoir une bonne santé et une bonne formation, mais aussi être enthousiaste, courageux et passioné.

