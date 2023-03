https://fr.sputniknews.africa/20230308/la-defense-russe-enumere-les-pertes-ukrainiennes-en-24-heures-1058136895.html

La Défense russe énumère les pertes ukrainiennes en 24 heures

La Défense russe énumère les pertes ukrainiennes en 24 heures

L'armée russe vient de neutraliser près de 500 militaires ukrainiens et de détruire une douzaine de blindés et plusieurs obusiers ennemis. Dans le même temps... 08.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-08T21:20+0100

2023-03-08T21:20+0100

2023-03-08T21:37+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

combat

hostilités

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/10/1057933359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952ef5e53cc28556f487b8b8b6287260.jpg

Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu jusqu'à 485 hommes ainsi que 16 véhicules et 12 blindés, constate le ministère russe de la Défense dans un communiqué publié ce mercredi 8 mars.Sur l’axe de Koupiansk, 60 militaires ukrainiens ont été neutralisés, de même qu’un canon automoteur Akatsiya et deux véhicules blindés. Les actions de plusieurs groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens ont été arrêtées dans les alentours d’Artiomovka, Olchan et Stelmakhovka.Sur l’axe de Krasny Liman, les forces russes ont continué leurs frappes d’artillerie dans les zones de Nevskoïe, Novolioubovka et Tchervonaïa Dibrova. Un canon automoteur Gvozdika a été détruit, tout comme deux véhicules blindés d’infanterie et trois blindés.Dans l’axe de Donetsk, deux chars, cinq véhicules, un canon automoteur Akatsiya et un autre Gvozdika ont été neutralisés.Sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié, un char, un obusier Msta-B, un autre D-30 ont été détruits. Des frappes d’artillerie russe ont eu lieu dans les zones d’Ougledar, de Pavlokvka et de Novodanilovka.Un radar de surveillance aérienne 36D6 a été anéanti dans la zone de Novoaleksandrovka. Alors que le quartier général de la 59e brigade d’infanterie motorisée ukrainienne a été touché, dans la région de Memrik.Les systèmes russes de défense aérienne ont par ailleurs abattu quatre roquettes de HIMARS, et cinq drones sur l’ensemble du front.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, combat, hostilités, инфографика