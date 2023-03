https://fr.sputniknews.africa/20230308/journee-de-la-femme-le-president-russe-fait-valoir-les-merites-de-ses-concitoyennes-1058134151.html

Journée de la femme: le Président russe fait valoir les mérites de ses concitoyennes

À l’occasion de la Journée de la femme, Vladimir Poutine a rappelé que même sur le front les femmes agissent et que leur aide est appréciée. 08.03.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes combattant dans la zone de l’opération spéciale en Ukraine sont reconnaissants envers les femmes russes et les préservent, a déclaré ce mercredi le Président russe.Vladimir Poutine a remis des récompenses d’État à des femmes russes pour d’éminents mérites. Parmi les décorées, des mères de familles nombreuses et des professionnelles de santé.La cérémonie a eu lieu à l’occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars.Un "merci" présidentielLa fête du 8 mars est célébrée en Russie depuis 110 ans. La Journée des droits des femmes est aussi fêtée dans de nombreux pays du monde. C'est une journée internationale reconnue par l’Onu mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. En Russie, c’est davantage une journée durant laquelle les hommes expriment leurs bons sentiments envers les femmes et leur offrent fleurs et cadeaux.

