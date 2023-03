https://fr.sputniknews.africa/20230308/il-doit-verser-plus-de-200000-euros-a-son-ex-epouse-pour-setre-occupee-du-foyer-pendant-20-ans-1058131467.html

Il doit verser plus de 200.000 euros à son ex-épouse pour s'être occupée du foyer pendant 20 ans

Mariée sous le régime de la séparation des biens, une Espagnole recevra une compensation de plus de 200.000 euros de son ex-mari. Selon la décision du... 08.03.2023, Sputnik Afrique

Un tribunal espagnol a condamné un homme à payer plus de 200.000 euros à son ex-femme, correspondant à plus de 20 ans de salaire pour s'être occupée du foyer durant leur mariage, selon une décision consultée mardi par l'AFP. Cette femme, mariée sous le régime de la séparation des biens, s'est occupée, à partir de son mariage "de la maison, de la famille, avec tout ce que cela implique", indique la décision judiciaire du tribunal de Vélez-Málaga (sud), datée du 15 février. La mère de deux enfants recevra en conséquence une "compensation de 204.624,86 euros", a décidé le tribunal. Selon l'avocate de l'Espagnole, cette somme représente "le salaire minimum" pour la période courant de juin 1995 à décembre 2020, c'est-à-dire 24 ans et demi. Une décision "bien méritée"L'homme devra par ailleurs payer une pension alimentaire mensuelle à son ex-femme pour ses filles. Pour le reste, "je me consacrais exclusivement aux tâches ménagères, à m'occuper de mon mari, à m'occuper de la maison", a-t-elle poursuivi, se disant "très contente" de la décision, "bien méritée" selon elle.

