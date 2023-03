https://fr.sputniknews.africa/20230308/au-senegal-un-navire-hopital-dune-flotte-humanitaire-chretienne-debute-ses-operations-1058132652.html

Au Sénégal, un navire-hôpital d’une flotte humanitaire chrétienne débute ses opérations

Au Sénégal, un navire-hôpital d’une flotte humanitaire chrétienne débute ses opérations

Le navire Global Mercy, qui a accosté à Dakar, a commencé à procéder à des interventions gratuites. Son équipe devra opérer 800 personnes et former des... 08.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-08T14:09+0100

2023-03-08T14:09+0100

2023-03-08T14:09+0100

sénégal

ong

santé

médecine

gambie

navires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/08/1058132505_0:159:3082:1893_1920x0_80_0_0_1f0c9ba0edf00dcbb940f2d1ebfc209e.jpg

Le Sénégal a vu mardi la première intervention chirurgicale se réaliser à bord d’un navire-hôpital venu former des spécialistes, mais surtout aider les patients de ce pays et de la Gambie.Le Global Mercy, de la flotte humanitaire chrétienne Mercy Ships, le plus grand navire-hôpital civil au monde, a accosté à Dakar le 14 février. Il est aussi le plus récent navire de Mercy Ships. Il devra offrir dans les mois à venir des interventions chirurgicales à des centaines d’habitants du Sénégal et de la Gambie voisine.800 interventions à faire"Au cours des cinq prochains mois, plus de 800 opérations chirurgicales maxillo-faciales, orthopédiques pédiatriques, générales et ophtalmologiques seront réalisées à bord", a précisé Gert van de Weerdhof, directeur général de l’ONG Mercy Ships, cité dans un communiqué.Amadou, quatre ans, né avec une déformation à chaque jambe, a été le premier patient à recevoir son aide. Au cours de sa mission, le Global Mercy traitera les patients à travers les spécialités chirurgicales suivantes: maxillo-faciales, générales, générales spécialisées en pédiatrie, orthopédiques, plastique reconstructive et ophtalmologique.Troisième mission au SénégalIl s'agit de la première mission chirurgicale du Global Mercy, mais c’est la troisième fois qu'un navire-hôpital de Mercy Ships servira au Sénégal depuis 2019. Lors de la dernière mission dans le port de Dakar, de février à fin novembre 2022, le second navire-hôpital de la flotte, Africa Mercy, a fourni 765 opérations chirurgicales à 695 patients.Le Global Mercy mesure 174 mètres de long, 28,6 mètres de large et peut accueillir 200 patients. Il comprend six salles d’opération, un laboratoire, des cliniques externes générales, et des cliniques dentaire et ophtalmologique. Lorsqu’il est à quai, le navire peut accueillir jusqu’à 950 personnes.Mercy Ships est une ONG humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes dont la mission consiste à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d'Afrique. Les soins gratuits sont donnés à bord des bateaux de l'ONG dans les ports.

sénégal

gambie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, ong, santé, médecine, gambie, navires