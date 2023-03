https://fr.sputniknews.africa/20230307/pekin-la-crise-en-ukraine-traverse-un-moment-critique-1058122620.html

Pékin: "La crise en Ukraine traverse un moment critique"

La Chine prône un dialogue pacifique et une désescalade du conflit ukrainien. C’est le moment critique pour mettre fin à la crise qui s’accentue, a déclaré ce... 07.03.2023, Sputnik Afrique

"Dans la situation actuelle, il faut faire preuve de retenue, agir rationnellement et promouvoir le dialogue pacifique", a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang lors d’une conférence de presse à Pékin ce mardi.Les sanctions sont incapables de régler cette crise, a-t-il ajouté. Il faut entamer un dialogue au plus vite.Les sanctions ne servent à rienSelon le ministre, la pression et les sanctions ne peuvent pas résoudre un problème. Il faut respecter les préoccupations légitimes des parties en matière de sécurité. Celle-ci doit devenir durable en Europe.En attendant, des forces invisibles tentent de faire durer le conflit, a souligné Qin Gang.

