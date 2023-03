https://fr.sputniknews.africa/20230307/la-valeur-des-echanges-entre-lue-et-la-russie-a-frole-un-record-en-2022-1058119660.html

La valeur des échanges entre l'UE et la Russie a frôlé un record en 2022

La valeur des échanges entre l’UE et la Russie a frôlé un record en 2022

En 2022, les échanges entre la Russie et l'UE ont atteint une valeur maximale depuis 8 ans, la somme des importations russes a battu un record historique... 07.03.2023

2023-03-07T08:16+0100

2023-03-07T08:16+0100

2023-03-07T08:16+0100

Les calculs de Sputnik sur la base des données d’Eurostat témoignent qu’en 2022 la valeur des échanges entre la Russie et l’Union européenne est au plus haut depuis 8 ans.Les importations de biens en provenance de Russie ont atteint un maximum historique et, par conséquent, l’UE encaisse un déficit record dans les échanges avec Moscou, selon les calculs de Sputnik basés sur les données d’Eurostat.L’année dernière les exportations russes vers l’UE ont augmenté d’un quart pour atteindre 203,4 milliards d’euros, soit moins de 230 millions seulement du maximum historique de 2012 (203,6 milliards d’euros).D’autre part, les exportations européennes vers la Russie ont chuté de 38,1% jusqu’au minimum de 2005 (55,2 milliards d’euros).Une valeur maximale et un déficit recordCependant ce recul des importations depuis l’UE n’a pas empêché d’enregistrer une valeur maximale des échanges depuis 2014: 258,6 milliards d’euros, soit une hausse de 2,3%.Comme résultat, un déficit record de 148,2 milliards d’euros dans les échanges de l’Union européenne avec la Russie, ce qui est deux fois plus qu’il y a un an.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, les 27 ont adopté 10 trains de sanctions contre la Russie. Au total, l’UE a frappé près de la moitié (49%) des exportations vers la Russie par rapport à 2021.Vladimir Poutine avait indiqué que la politique de dissuasion et d’affaiblissement de la Russie était une stratégie à long terme de l’Occident dont l’objectif majeur était de détériorer la vie de millions de personnes. Il avait fait remarquer que l’Occident n’était pas parvenu à torpiller la stabilité financière de son pays.

