Des centaines de volcans sous-marins environnent Mayotte, révèle une étude

L’archipel de Mayotte est situé sur une immense bande volcanique, a révélé une mission scientifique de plusieurs années. Les chercheurs sont intrigués par... 07.03.2023, Sputnik Afrique

L’énigme des divers séismes ayant frappé Mayotte en 2018 va peut-être trouver son épilogue. Alors que la région n’était pas considérée à haut risque sismique, une nouvelle série d’études vient de révéler qu’un immense corridor de volcans sous-marins s’étend sous l’archipel.En 2019, les scientifiques avaient déjà dévoilé l’existence du volcan géant Fani Maoré, situé à 2.700 mètres sous les mers. Mais il y aurait en réalité plusieurs centaines de volcans dans la zone de Mayotte, à en croire la mission Sismaoré menée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et plusieurs universités françaises.Tectonique des plaquesCes recherches ont également permis aux scientifiques de mieux cerner les phénomènes de tectonique des plaques. Ils estiment désormais que les Comores ne se retrouvent plus au milieu de la plaque somalienne, mais plutôt à sa limite, là où elle rencontre une plaque plus petite appelée Lwandle. C’est le coulissement de ces deux plaques qui provoquerait des remontées de magma.L’archipel reste donc sous haute surveillance, d’autant que d’autres missions scientifiques ont détecté des remontées de gaz inconnues, provenant de cette zone volcanique. Mayotte compte désormais onze stations sismiques permanentes et neuf bornes géodésiques, qui permettent de suivre en continu la déformation de la surface terrestre.L’essaim de séismes qui avaient frappé l’archipel à partir de mai 2018 avait culminé avec une secousse de magnitude 5,9 sur l’échelle de Richter. Ces phénomènes n’avaient pas provoqué de dégâts majeurs, mais avaient éveillé la curiosité de la communauté scientifique.

