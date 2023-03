https://fr.sputniknews.africa/20230307/ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-la-defense-russe-tire-son-bilan-quotidien-1058125333.html

Ce que l’Ukraine a perdu en 24h: la Défense russe tire son bilan quotidien

Un Su-24 et un Su-25 ukrainiens abattus, des stocks de munitions anéantis, des projectiles de HIMARS interceptés. Voici ce que les forces de Kiev ont perdu en... 07.03.2023, Sputnik Afrique

Durant ces 24h, les troupes russes ont réussi à défaire 74 unités ukrainiennes dans 128 districts, indique ce 7 mars la Défense russe.L’aviation russe a abattu un Su-24 ukrainien en république populaire de Donetsk, alors que la défense antiaérienne a abattu un Su-25 dans la région de Kherson. En outre, 12 projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS ont été interceptés.Systèmes de radar et multiples blindés anéantisSur l’axe de Koupiansk, un char, un obusier automoteur polonais Krab de calibre 155 mm, ainsi qu’un canon automoteur Akatsiya ont été détruits.En 24h, les forces russes ont anéanti deux véhicules de combat d'infanterie, trois blindés, ainsi que des obusiers D-20 et D-30 sur l’axe de Krasny Liman.Quant à l’axe de Donetsk, les pertes ont constitué deux chars, trois blindés, deux camionnettes, un lance-roquettes multiple Smertch et un obusier D-30, ainsi qu’un système radar mobile AN / TPQ-37 de fabrication américaine et un dépôt de munitions.Sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié, la partie ukrainienne a perdu deux blindés, deux camionnettes, un canon automoteur M109 Paladin et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine, ainsi qu'un obusier D-30.Quatre véhicules et deux obusiers D-30 ont été supprimés sur l’axe de Kherson.

