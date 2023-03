https://fr.sputniknews.africa/20230306/lenfer-a-lexterieur-et-le-paradis-a-linterieur-un-avion-fait-demi-tour-a-cause-de-ce-fruit-1058115253.html

"L'enfer à l'extérieur et le paradis à l'intérieur": un avion fait demi-tour à cause de ce fruit

2023-03-06

Un fruit exotique dont l’odeur est à tel point forte que de nombreux pays d’Asie du Sud-Est l’interdisent dans les lieux publics et dans les transports en commun a semé la panique à bord d’un avion de la compagnie Turkish Airlines.Le 5 mars, un avion qui avait décollé à 15h35 à destination de Barcelone a effectué à 16h45 un atterrissage à Istanbul, son aéroport de départ.Il a fait demi-tour à cause d’une odeur désagréable venant de la soute.Les passagers sont partis pour Barcelone à bord d’un autre avion.Un symbole de certaines régions asiatiquesLes habitants d’Asie du Sud-Est décrivent ce fruit comme "l'enfer à l'extérieur et le paradis à l'intérieur" en raison de son odeur piquante. On pense que sa cause est le soufre, qui se trouve en grande quantité dans le fruit et qui s’oxyde au contact de l'air.Dans certaines régions, ce fruit vert épineux de la taille d’un ballon de football est non seulement un plat favori, mais aussi un symbole régional.La vie de ce fruit est aussi exotique et peu ordinaire. Il est produit par le Durio Zibethius (duri signifie épine en malais), un arbre qui pousse dans les forêts tropicales de Malaisie, du Cambodge, de Thaïlande et d’Indonésie.Il est en fleur moins de huit heures, ses pétales blancs s’ouvrent au crépuscule et tombent vers l’aube. Elles sont pollinisées par des chauves-souris.Les fruits ne sont pas ramassés, ils tombent d’eux-mêmes. La mauvaise odeur attire des animaux qui dispersent les semences et assurent la prospérité de l’espèce.

